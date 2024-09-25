Monde: прокуратура в Париже хотела 20 млн евро за освобождение Дурова

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В прокуратуре Парижа хотели, чтобы сумма залога на освобождение основателя Telegram Павла Дурова составляла 20 миллионов евро, пишет Monde со ссылкой на источники.

Как говорится в материале издания, прокуратура просила установить именно такой залог, сопровождаемый обычными мерами судебного контроля, однако судья снизил сумму до пяти миллионов евро.

При этом журналисты отмечают, что залог выглядит незначительным по сравнению с состоянием Дурова. По версии издания, состояние предпринимателя являлось ключевым фактором для французской юстиции, так как сумма залога должна быть достаточной, чтобы Дуров не покинул территорию страны.

Сам Дуров заявил следствию, что его зарплата составляет лишь 1 дирхам ОАЭ в год (около 25 рублей), при этом его личное финансовое состояние оценивается от 9 до 15,5 миллиарда долларов, уточняют СМИ.

Основателя Telegram задержали в конце августа во Франции. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, включая администрирование платформы для совершения незаконных транзакций.

Позднее Дурова выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Прокуратура Парижа подтвердила, что предприниматель сможет попросить изменить условия надзора, в том числе для того, чтобы покидать страну.

По данным журналистов, после задержания Дурова Telegram начал отвечать на запросы следователей во Франции и предоставлять информацию, способную идентифицировать преступников. При этом готовность Дурова сотрудничать со следствием во Франции привела к многочисленным запросам информации от властей ряда стран.