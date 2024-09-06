Мессенджер Telegram удалил функцию поиска людей рядом

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Мессенджер Telegram удалил функцию "Люди поблизости", а также отключил загрузку медиафайлов в блог-платформу Telegraph. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в телеграм-канале.

Дуров отметил, что функцией пользовались меньше 0,1% пользователей. Кроме того, из-за ее возникали проблемы с ботами и мошенниками.

"Мы также отключили загрузку новых медиафайлов в Telegraph – наш автономный инструмент для ведения блогов, которым, судя по всему, злоупотребляли анонимные лица", – говорится в публикации.

По словам предпринимателя, большинство пользователей Telegram не связаны с преступностью, однако 0,001% тех, кто вовлечен в незаконную деятельность, создают плохой имидж мессенджера, что подвергает риску интересы миллиарда пользователей.

Ранее сообщалось, что Telegram обновил политику модерации. До этого мессенджер признавал все чаты, в том числе групповые, приватными. Исключение из этого правила составляли только каналы и боты. После внесения изменений в политику соцсети "во всех приложениях Telegram" появятся кнопки "пожаловаться", с помощью которых пользователи смогут сообщать модераторам о незаконном контенте.

Позже представители мессенджера уточнили, что Telegram не менял политику модерации в отношении приватных чатов. Люди могут пожаловаться модераторам на сообщения из любой группы, так как это будет работать как пересылка. Приватные чаты остаются приватными, однако люди всегда могут сообщить модераторам о новом "входящем" чате.