РБК: Минпромторг предупредил сотрудников о возможных угрозах использования Telegram

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Сотрудникам Минпромторга было направлено письмо, в котором их предупредили об угрозах, связанных с продолжением использования Telegram. Также в сообщении напомнили о необходимости перейти для служебного взаимодействия на автоматизированное рабочее место госслужащего "Среда" (АРМ ГС). Об этом сообщает "РБК".

Согласно данным агентства, Минпромторг объяснил необходимость перехода на сервис "Среда" постановлениями правительства, а также предотвращением возможных угроз безопасности информации, связанных с использованием различных мессенджеров, в том числе Telegram.

Письмо чиновники получили в конце августа, спустя несколько дней после задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Однако в пресс-службе министерства его не прокомментировали, там лишь отметили, что ведомство использует коммуникационные сервисы АРМ ГС с 2022 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудники администрации главы государства не пользуются никакими мессенджерами в служебных целях. По мнению Пескова, это стало бы нарушением служебных правил и этики.

Он отметил, что ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности.