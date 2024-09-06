Telegram не поменял политику модерации в отношении приватных чатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мессенджер Telegram не изменил политику модерации в отношении приватных чатов, уточнили его представители в соцсети X на фоне ситуации, связанной с задержанием основателя мессенджера Павла Дурова во Франции.

"Вы всегда можете пожаловаться модераторам на сообщения из любой группы, это работает как пересылка. Приватные чаты также остаются приватными, хотя вы всегда можете сообщить модераторам о новом "входящем" чате", – подчеркнули представители мессенджера.

Ранее Telegram обновил политику модерации. До этого мессенджер признавал все чаты, в том числе групповые, приватными. Исключение из этого правила составляли только каналы и боты.

После внесения изменений в политику соцсети "во всех приложениях Telegram" появятся кнопки "пожаловаться", с помощью которых пользователи смогут сообщать модераторам о незаконном контенте. Для передачи информации руководству соцсети нужно будет нажать на вызвавшее подозрения сообщение и удерживать его, после чего на экране появится меню, в котором и будет представлена данная функция.

Обновления в политику мессенджера были внесены менее чем сутки назад. При этом спецслужбы Франции задержали Дурова в конце августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций.

Позже бизнесмена выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Таким образом, у Дурова нет возможности покинуть страну.

Источник в прокуратуре Парижа сообщал, что предпринимателя не проинформировали об ордере на его арест во Франции. Дело Дурова могут прекратить или передать в суд с переквалификацией преступлений, уточняли в надзорном ведомстве.

В ночь на 6 сентября программист опубликовал первое заявление относительно задержания. В своем телеграм-канале он назвал вопросы французских властей к нему "удивительными".