Telegram удалил 25 порнодипфейков и принес извинения властям Южной Кореи

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Администрация Telegram удалила 25 порноматериалов и принесла извинения южнокорейским властям, сообщает новостное агентство Yonhap со ссылкой на заявление комиссии по коммуникационным стандартам страны (KCSC).

В материале отмечается, что представитель мессенджера в Восточноазиатском регионе также поделился со службой по контролю за СМИ эксклюзивным адресом электронной почты для будущего общения.

Ранее медиарегулятор попросил Telegram организовать горячую линию с южнокорейскими властями, чтобы лучше реагировать на незаконный контент на платформе и решить проблему распространения дипфейк-материалов с сексуальной эксплуатацией.

Накануне стало известно, что южнокорейская полиция организовала расследование против Telegram из-за преступлений, связанных с дипфейками сексуального характера. По словам главы Национального следственного управления полиции У Чжон Су, предварительное расследование в отношении мессенджера было начато по примеру Франции. В полиции также сообщили о трудностях расследования из-за того, что Telegram не предоставляет ей различные данные, например информацию об учетных записях.

На фоне растущей обеспокоенности международного сообщества по поводу преступлений, которые совершаются при помощи мессенджера, власти Южной Кореи также выразили решимость активно расследовать подобные случаи.

Спецслужбы Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова 24 августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.