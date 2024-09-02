Yonhap: полиция Южной Кореи начала расследование против Telegram из-за дипфейков

Фото: 123RF/diy13

Южнокорейская полиция организовала расследование против Telegram из-за преступлений, связанных с дипфейками сексуального характера. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По словам главы Национального следственного управления полиции У Чжон Су, предварительное расследование в отношении мессенджера было начато по примеру Франции. В полиции также сообщили о трудностях расследования из-за того, что Telegram не предоставляет ей различные данные, например, информацию об учетных записях.

На фоне растущей обеспокоенности международного сообщества по поводу преступлений, которые совершаются при помощи мессенджера, власти Южной Кореи также выразили решимость активно расследовать подобные случаи, говорится в статье.

В данный момент полицейские проводят расследование в отношении восьми ботов в Telegram, создающих дипфейк-контент сексуального характера, а также в отношении групповых чатов, где подобные материалы распространяются. Предполагается, что обвинения в соучастии и пособничестве могут также предъявить и создателям этих ботов.

По информации полиции Южной Кореии, с 26 по 29 августа было подано 88 заявлений, связанных с вышеуказанными преступлениями. Это позволило установить личности 24 подозреваемых.

Также отмечается, что Южная Корея изучит возможность сотрудничества с Францией и международными организациями в рамках данного расследования.

Спецслужбы Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова 24 августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

В отношении него ввели судебный контроль с запретом покидать Францию. Также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.

Между тем источник в прокуратуре Парижа заявил, что предприниматель не был проинформирован об ордере на арест во Франции. При этом, по данным СМИ, расследование местной прокуратуры никак не связано с США.