В ГД внесен проект о повышении штрафов за курение и распитие алкоголя в транспорте

Фото: depositphotos/Zoooom

Законопроект, который предлагает повысить размер штрафов за курение табака и распитие алкоголя на отдельных территориях, включая объекты транспорта, внесен в ГД группой депутатов и сенатором Сергеем Михайловым. Документ опубликован в думской электронной базе.

Так, по данным депутатов, в 2021–2023 годах на объектах транспорта зафиксировано более 500 тысяч нарушений запрета курения табака, 280 тысяч случаев распития спиртных напитков и 160 тысяч случаев нахождения в состоянии опьянения. Штраф за подобные деяния оценивается от 500 до 1 500 рублей, но он не пересматривался с 2013 года, отмечают в ГД.

При этом ответственность за повторное нарушение запрета на курение табака и распитие спиртных напитков в КоАП РФ вовсе не установлена. Поэтому парламентарии предложили повысить штрафы до 1–3 тысяч рублей для употребления алкоголя и курение табака.

В случае потребления наркотических средств сумма штрафа вырастет с 4–5 тысяч рублей до 5–10 тысяч рублей, а за повторные нарушения – до 10–20 тысяч рублей вместо 4–5 тысяч рублей.

Также депутаты предложили включить в перечень мест, где нельзя употреблять алкогольные напитки, воздушные суда, поезда дальнего следования и суда, находящиеся в дальнем плавании. Кроме того, требуется обновить список объектов, где также запрещено распивать спиртное, чтобы привести его в соответствие с таким же списком, где запрещено курить табак.

Ранее депутаты в Вологодской области приняли закон, который ограничивает продажу алкоголя в розницу 2 часами в день по будням. Алкоголь можно будет купить с 12:00 до 14:00, но прежний режим торговли сохраняется для выходных и праздников – с 08:00 до 23:00. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

