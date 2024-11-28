В Вологодской области утвердили новые правила продажи алкоголя

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Депутаты Заксобрания Вологодской области приняли закон, который ограничивает продажу алкоголя в розницу двумя часами в день по будням, трансляция заседания шла на сайте регионального парламента.

За законопроект высказались 25 депутатов, еще двое были против, а один воздержался. Согласно документу, алкоголь в области по будням можно будет купить лишь с 12:00 до 14:00, но прежний режим торговли сохраняется для выходных и праздников – с 08:00 до 23:00. Планируется, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Одной из причин его принятия был назван уровень алкоголизма в Вологодской области, который за 2024 год вырос на 30%. При этом 71% смертей жителей области трудоспособного возраста связаны с алкоголем, в том числе с панкреатитом, циррозом печени, а также пьяным вождением, бытовыми конфликтами.

Однако введенные ограничения, по версии губернатора региона Георгия Филимонова, способны еще и повысить рождаемость в 1,5–2 раза.