21 ноября, 17:52Регионы
Закон о запрете продажи алкоголя в "наливайках" по ночам принят в Калужской области
Фото: depositphotos/Zoooom
В Калужской области приняли закон о запрете продажи алкогольных напитков в "наливайках" с 22:00 до 10:00. Об этом губернатор региона Владислав Шапша написал в телеграм-канале.
Шапша уже сообщал о подготовке регионального законопроекта, который бы запретил продажу алкоголя в указанные часы в заведениях общепита, распложенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Он подчеркивал, что новые правила не затронут работу ресторанов.
"Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года. Закон должен прекратить деятельность "наливаек". Долгожданное решение", – написал губернатор и добавил, что люди устали от шума и беспорядка из-за подобных заведений.
В феврале Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия регионов РФ в целях борьбы с "наливайками" и ужесточающий требования к алкоголю. Документ дал право вводить дополнительные ограничения на торговлю спиртными напитками, в том числе в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях. Также регионы вправе ограничивать время продажи алкоголя в подобных местах.
"Московский патруль": "кафе-наливайки"