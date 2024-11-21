Закон о запрете продажи алкоголя в "наливайках" по ночам принят в Калужской области

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В Калужской области приняли закон о запрете продажи алкогольных напитков в "наливайках" с 22:00 до 10:00. Об этом губернатор региона Владислав Шапша написал в телеграм-канале.

Шапша уже сообщал о подготовке регионального законопроекта, который бы запретил продажу алкоголя в указанные часы в заведениях общепита, распложенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Он подчеркивал, что новые правила не затронут работу ресторанов.

"Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года. Закон должен прекратить деятельность "наливаек". Долгожданное решение", – написал губернатор и добавил, что люди устали от шума и беспорядка из-за подобных заведений.

В феврале Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия регионов РФ в целях борьбы с "наливайками" и ужесточающий требования к алкоголю. Документ дал право вводить дополнительные ограничения на торговлю спиртными напитками, в том числе в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях. Также регионы вправе ограничивать время продажи алкоголя в подобных местах.