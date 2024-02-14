Путин подписал закон о расширении полномочий регионов по борьбе с "наливайками"

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Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками" и ужесточает требования к алкогольной продукции. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон дает регионам право на ввод дополнительных ограничений на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях.

В частности, регионы могут сами установить, что слабоалкогольные напитки из объектов общепита могут продавать только рестораны, буфеты, кафе и бары. Также они смогут ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Ранее они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

Помимо этого, закон запрещает делать пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями техрегламентов и госстандартов.

Отмечается, что теперь нельзя использовать наименования алкоголя, которые вводят потребителей в заблуждение относительно вида и состава продукции. Изменения вносятся, чтобы предотвратить массовые отравления людей суррогатным алкоголем.

Также до 2025 года розничные продавцы алкоголя (организации и индивидуальные предприниматели) из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей освобождаются от ответственности за нарушения в учете оборота алкогольной продукции и непредоставление данных о ее закупке и продаже в ЕГАИС.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года. Положения, освобождающие от ответственности розничных торговцев алкоголем в новых регионах страны, – со дня официального опубликования закона и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Ранее импортное пиво и пивные напитки предложили включить в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу из недружественных стран: США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза.

Диетолог Елена Соломатина напомнила, что употребление алкоголя нарушает работу всего организма. По ее словам, из-за этого страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Также у любителей спиртного часто бывает ожирение печени, отметила эксперт.