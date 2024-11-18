Вологодский губернатор Филимонов: ограниченная продажа алкоголя повысит рождаемость

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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что ограничения по продаже алкоголя способны повысить рождаемость в 1,5–2 раза. Об этом сообщает "Коммерсант".

Филимонов рассказал, что в Чечне продажа алкогольных напитков разрешена с 08:00 до 10:00, при этом потребление алкоголя на человека составляет 100 граммов в год, а рождаемость высокая. В связи с этим он прогнозирует повышение рождаемости и в своем регионе, где в конце октября ограничил продажу спиртного с 12:00 до 14:00.

Такой режим правительство региона установило в рамках подготовки изменения Законодательного собрания региона в 2025 году. Решение поддержал Минздрав РФ. По словам Филимонова, в регионе теперь можно купить алкоголь "в самое неудобное время", то есть в обеденные часы.

"Принципиальная задача – не дать возможность приобретать алкоголь ни с утра, ни вечером после работы. Также не смогут торговать алкоголем магазины в подвалах, с одним входом для посетителей и разгрузки, а также переведенные из жилых в нежилые", – уточнил он.

Ранее Филимонов отметил, что за год в регионе уровень заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%. При этом 71% смертей жителей области трудоспособного возраста связаны с алкоголем, в том числе с панкреатитом, циррозом печени, а также пьяным вождением, бытовыми конфликтами.

Между тем в России могут постепенно ввести ограничение часов продажи алкоголя. Инициативу выдвинул депутат Госдумы Султан Хамзаев, поддержав соответствующее предложение по потреблению таких напитков в Вологодской области.

Он отметил, что не выступает в пользу идеи об оставлении временного порога продажи алкоголя в выходные дни, как есть сейчас. По мнению Хамзаева, такая мера будет стимулировать людей закупаться впрок именно в выходные дни.