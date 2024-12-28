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28 декабря, 16:12

Транспорт

Тематический поезд "Век Сатиры" запущен в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Московском метрополитене запустили тематический поезд "Век Сатиры" в честь юбилея Театра сатиры, сообщает пресс-служба столичного Дептранса в телеграм-канале.

Каждый из пяти вагонов посвящен 20-летнему периоду из жизни культурного учреждения. В составе пассажиры смогут рассмотреть дизайны афиш, прочитать об изменении подхода к театральному искусству в течение 100 лет, узнать в работе учреждения в годы Великой Отечественной войны и другое.

Поезд "Век Сатиры" будет курсировать по Сокольнической линии полгода.

Всего в декабре на линии метро Москвы вышли 26 новогодних и три тематических состава – это самый большой показатель по сравнению с другими месяцами текущего года, уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее в столичном метро появился тематический поезд, посвященный российским императорам, достижениям и развитию страны. Его можно увидеть на Арбатско-Покровской линии. Оформление состава создано при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО).

В московском метро запустили тематический поезд в честь 100-летнего юбилея Театра сатиры

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