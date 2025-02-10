Депутат Якубовский: оплату за фактически полученное отопление введут с 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России с 1 марта введут оплату за отопление в квартирах в месяцы его фактической подачи. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По словам депутата, такое решение было принято для повышения прозрачности оплаты услуг.

"С 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят. В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета", – пояснил Якубовский.

При этом в регионах, уже перешедших на форму оплаты равномерными ежемесячными платежами, эта форма сохранится, подчеркнул парламентарий. Однако дальнейшие изменения будут ограничены постановлением правительства.

Как отметил Якубовский, у данного решения есть свои минусы, так как в осенне-зимний период счета будут значительно выше, чем в случае с равномерной оплатой.

Между тем за неуплату ЖКУ могут начислить пени, ограничить или отключить услуги, подать в суд на собственника, запретить выезд за границу, а в ряде случаев даже выселить из квартиры. Об этом ранее рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, пени начинают начислять с 31-го дня просрочки. Размер составляет 1/300 ключевой ставки за каждый день неоплаты. С 91-го дня он увеличивается до 1/130 ставки.