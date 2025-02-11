Депутат Чернышов призвал маркировать продукты с содержанием насекомых

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В России необходимо ввести обязательную маркировку продуктов с содержанием насекомых на фоне разрешения их использования в странах Евросоюза. С таким предложением к главе Минпромторга Антону Алиханову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет RT.

По его словам, Россия полностью обеспечивает себя традиционными продуктами, а практика по внедрению пищевых добавок из насекомых неуместна. Тем более она может нести потенциальный риск для здоровья граждан.

"Исследования показывают высокий уровень зараженности таких ферм паразитами, а значит, речь идет не просто о новом виде белка, а о возможной угрозе распространения заболеваний", – указал Чернышов.

Соответствующее решение в Европе вступило в силу с 10 февраля. В частности, Евросоюз разрешил добавлять в продукты порошок из личинки мучного хрущака. Это насекомое содержит белки, жиры и клетчатку.

Как прокомментировала зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, в России такая инициатива бы не прижилась, так как для русского человека любые насекомые вызывают только чувство отвращения. Кроме того, она подчеркнула, что насекомых в пищу всегда употребляют в бедных странах.