Депутат Соломатина: насекомых едят только в бедных странах

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Насекомых в пищу всегда употребляют в бедных странах. Об этом News.ru заявила зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, комментируя разрешение Евросоюза добавлять в продукты питания до 4% порошка из мучных личинок.

Как отмечали СМИ, решение вступит в силу в Европе с 10 февраля. В частности, будет добавляться порошок из личинки мучного хрущака. Это насекомое, уточнили журналисты, содержит белки, жиры и клетчатку.

"До России, надеюсь, это нововведение не дойдет, потому что для русского человека любые насекомые вызывают только чувство отвращения. Особенно если допустить мысль, что ты должен их съесть. Надеюсь, мне не придется это есть", – высказалась Соломатина.

Парламентарий считает, что РФ богата теми источниками белковой продукции, которая необходима для человеческого организма. Белок можно получить более привычным способом, чем поеданием насекомых, подчеркнула она.

Ранее кандидат медицинских наук Маргарита Королева опровергла пользу употребления насекомых в пищу. Она пояснила, что насекомые могут стать источником белка в животном мире, но для организма человека это является не самым лучшим питанием. По ее словам, подобный белок может запустить ненужные проблемы и вызвать болезни аутоиммунного характера.