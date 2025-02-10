Депутат Занко предложила создать онлайн-реестр организаторов благотворительных сборов

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Заместитель председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко предложила разработать законопроект об обязательной регистрации через "Госуслуги" в специальном реестре физических лиц, которые собирают средства на благотворительность.

"Есть предложение внести изменения в закон "О благотворительной деятельности" и ввести требования к публичному сбору благотворительных пожертвований в сети Интернет для физических лиц", – цитирует ее ТАСС.

Как отметила парламентарий, ожидается, что лицо, планирующее организовать благотворительный сбор, должно будет пройти регистрацию в реестре, получить идентификационный номер и завести отдельный счет. При размещении сообщения о сборе с соцсетях необходимо будет указать свой идентификационный номер и номер банковского счета.

По словам депутата, реестр должен поспособствовать снижению рисков мошенничества и защитить средства от взысканий.

Ранее эксперты столичного департамента информационных технологий (ДИТ) и ГУ МВД РФ в рамках городского онлайн-проекта "Перезвони сам" рассказали москвичам, как защититься от мошенников, перечисляя деньги на благотворительность. Они объяснили, что злоумышленники обычно пользуются тем, что пожертвования зачастую делаются анонимно, что затрудняет отслеживание результата. Мошенники в своих манипуляциях стараются воздействовать на эмоции, вызывая жалость, давя на чувство справедливости, чем и не дают возможности принять взвешенное решение.

