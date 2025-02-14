"Мой район. Новости": Собянин открыл летно-испытательный комплекс в "Рудневе"

В технопарке "Руднево" Сергей Собянин открыл летно-испытательный комплекс для беспилотников. Там серийно выпускают больше десятка различных моделей БПЛА.

Они являются не только одним из ключевых элементов в сфере обороны, но и активно используются во многих отраслях экономики. Дроны помогают в транспортировке, высокоточной съемке, в контроле за коммунальной сферой и в строительстве. Новый испытательный комплекс позволяет тестировать беспилотники в реальных условиях.

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