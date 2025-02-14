Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 22:30

Программы

"Мой район. Новости": Собянин открыл летно-испытательный комплекс в "Рудневе"

"Мой район. Новости": Собянин открыл летно-испытательный комплекс в "Рудневе"

Собянин объявил об открытии лучшего летно-испытательного комплекса для БПЛА

Новости часа: Собянин открыл летно-испытательный комплекс в "Рудневе"

Собянин: в "Рудневе" открылся летно-испытательный комплекс для беспилотников

Новости часа: Собянин рассказал, в каких сферах в Москве помогает искусственный интеллект

Станция "Гольяново" появится на Арбатско-Покровской линии метро

Сергей Собянин: предпрофессиональные ИТ-классы открыты в 169 школах Москвы

Собянин: Москва реализует около 100 проектов с использованием ИИ

Собянин одобрил план строительства школы с детским садом на юго-востоке Москвы

Мэр Москвы: Ленинградский вокзал станет максимально комфортным для пассажиров

В технопарке "Руднево" Сергей Собянин открыл летно-испытательный комплекс для беспилотников. Там серийно выпускают больше десятка различных моделей БПЛА.

Они являются не только одним из ключевых элементов в сфере обороны, но и активно используются во многих отраслях экономики. Дроны помогают в транспортировке, высокоточной съемке, в контроле за коммунальной сферой и в строительстве. Новый испытательный комплекс позволяет тестировать беспилотники в реальных условиях.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
мэр Москвыгородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика