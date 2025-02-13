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13 февраля, 23:30

Транспорт

На "Академической" строят пересадку на Троицкую линию метро

На "Академической" строят пересадку на Троицкую линию метро

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На станции "Академическая" началось строительство перехода на Троицкую линию метро

На Калужско-Рижской линии столичного метро идет строительство пересадки на Троицкую линию. Работы ведутся на станции "Академическая", часть платформы временно огорожена.

Троицкая линия улучшит транспортную доступность для более полутора миллиона человек. Новая станция позволит пассажирам пересаживаться с Калужско-Рижской линии без выхода на улицу. Ожидается, что с открытием пересадки уменьшится загруженность дорог и сократится время в пути.

Полностью завершить строительство линии планируют к 2030 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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