Синоптик Позднякова: 15-градусные морозы придут в Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Столичный регион может столкнуться с морозами до 15 градусов на следующей неделе. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как отметила синоптик, уже на следующей неделе температура будет ниже климатической нормы на 4 градуса.

"Не исключено, что ночью температура будет понижаться и до минус 15 градусов и дневная будет в пределах минус 8–9 градусов. Для этого времени это уже холодная погода. Надо готовиться к настоящим зимним морозам", – сказала Позднякова.

По ее словам, февраль разрушает иллюзию теплой московской зимы.

Снег придет в столичный регион в последней декаде февраля, заявлял ранее синоптик Евгений Тишковец. Ожидается выпадение 100% от нормы декады – 9–13 миллиметров. По словам эксперта, у любителей активного отдыха будет возможность возобновить лыжный сезон.

Кроме того, в выходные, 15 и 16 февраля, в столицу придут сретенские морозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Отрицательные отклонения от климатической нормы составят 1–1,5 градуса.