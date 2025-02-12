Синоптик Тишковец: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Ночь на среду, 12 февраля, стала самой морозной в Москве с начала текущего года, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

На главной метеостанции ВДНХ к 06:00 минимальный показатель термометра зафиксировался на минус 8,7 градуса, отметил синоптик. В Тушине, в свою очередь, было 9,3 градуса мороза, в Строгине – минус 8,8 градуса. При этом самая низкая температура наблюдалась в Подмосковье, в Сергиевом Посаде, там было 10 градусов мороза, указал Тишковец.

Сейчас в Москве минус 8,4 градуса, порывы ветра составляют 1 метр в секунду, влажность – 88%, а атмосферное давление установилось на 763,1 миллиметра ртутного столба, уточнил он.

"В течение дня метеоусловия в Центральной России обусловятся западной периферией антициклона, центр которого обосновался над братской Белоруссией. В Москве и по области ожидается преобладание облачной погоды, преимущественно без осадков", – спрогнозировал метеоролог, добавив, что температура опустится до минус 4 градусов в Москве и до минус 5 – в области.

В предстоящие выходные, 15 и 16 февраля, в мегаполис придут сретенские морозы. Отрицательные отклонения от климатической нормы составят 1–1,5 градуса. В субботу температура ночью будет около минус 10–12 градусов, а в воскресенье – от минус 9 до минус 14 градусов.

Днем также ожидается минус 5–10 градусов по области и минус 6–7 градусов – в Москве. Кроме того, прогнозируется понижение давления, а также небольшой снег.

В последней декаде февраля в столичном регионе ожидаются снег и морозы, заявил ранее Тишковец. В частности, прогнозируется выпадение 100% от нормы декады – 9–13 миллиметров. По словам синоптика, у любителей активного отдыха будет возможность возобновить лыжный сезон.