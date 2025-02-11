Теплый февраль установился в Москве впервые за 7–8 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

Среднесуточная температура в первой декаде февраля в Москве была на 5,6 градуса выше нормы. Об этом в своем телеграм-канале рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Как отметила синоптик, первая декада февраля в столице выдалась относительно теплой.

"Средняя суточная температура воздуха на станции ВДНХ составила минус 1,6 градуса, что на 5,6 градуса выше нормы. Такое в столице случается в среднем один раз с 7–8 лет. Самой теплой, со средней температурой плюс 0,7 градуса была первая декада февраля в 1990 году", – пояснила Позднякова.

По ее словам, в течение декады средняя температура воздуха понижалась. При этом столица остается в дефиците осадков, так как выпало 2,8 миллиметра – всего 6% от нормы. В текущем столетии это четвертый случай с подобным дефицитом, добавила Позднякова.

Между тем ночь на 9 февраля стала самой холодной в Москве с начала года. Столбики термометров опустились в городе до минус 7,6 градуса. В области минимальная температура была в Черустях – минус 12,7 градуса.

Снег и морозы придут в столичный регион в последней декаде февраля, заявил ранее синоптик Евгений Тишковец. В частности, ожидается выпадение 100% от нормы декады – 9–13 миллиметров. По словам синоптика, у любителей активного отдыха будет возможность возобновить лыжный сезон.