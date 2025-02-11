Снежный покров появился в Москве впервые за 25 суток

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снежный покров образовался на территории столицы впервые за 25 суток, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве на опорной метеостанции ВДНХ, где снег отсутствовал с 18 января, наконец-то появился символический снежный покров высотой 1 сантиметр", – написал он в своем телеграм-канале.

Синоптик добавил, что сантиметр снега зафиксирован в подмосковных Ново-Иерусалиме, Волоколамске, Наро-Фоминске, Кашире и Михайловском. В Клину выпало 2 сантиметра снега.

Тишковец уверен, что снежный покров будет медленно расти. К выходным, 15–16 февраля, в столице будет уже 3 сантиметра, а к 23 февраля – около 8 сантиметров.

Снег и морозы придут в столичный регион в последней декаде февраля, предупреждал ранее Тишковец. В частности, ожидается выпадение 100% осадков от нормы декады – 9–13 миллиметров. По словам синоптика, у любителей активного отдыха будет возможность возобновить лыжный сезон.

