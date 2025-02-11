Вильфанд: температура в центре России опустится ниже нормы впервые в 2025 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в центре России впервые в этом году будет ниже нормы. Похолодание ожидается 15 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По его словам, столбик термометра днем в субботу, 15 февраля, опустится до минус 11 градусов, а ночью – до минус 13 градусов. Синоптик предупредил, что с этого момента температура воздуха в этой части России будет ниже нормы впервые в 2025 году.

"Немного, на один градус, но все-таки ниже", – добавил Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра между тем оценил вероятность прихода ранней весны на территорию Московского региона. Процесс, по его словам, будет зависеть от ряда факторов. В частности, он отметил, что вероятность наступления ранней весны в Москве связана с отсутствием снега.

При этом ранее синоптики предупредили, что в середине этой недели, с 10 по 16 февраля, в Москве ожидаются кратковременные заряды снега. До 3 сантиметров снега может выпасть 13 февраля. При этом метелей или сугробов не ожидается.

