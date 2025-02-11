Синоптик Вильфанд: ранняя весна в Москве будет зависеть от ряда факторов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Приход ранней весны на территорию Московского региона зависит от ряда факторов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, вероятность наступления ранней весны связана с отсутствием снега.

"Радиационный баланс существенно зависит от снега, потому что солнечная энергия либо отражается при наличии снега, либо поглощается. Фактор наличия снега очень значим в этом вопросе, а пока вот снега-то фактически нет", – приводит ТАСС слова Вильфанда.

При этом промерзание почвы под воздействием отрицательных температур продолжается. Из-за этого весной больше энергии уйдет на оттаивание, подчеркнул метеоролог. Он также добавил, что большую роль в приходе ранней весны играет перенос воздушных масс. Например, при устойчивом переносе с севера ранней весны ждать не стоит, так как солнечная энергия будет тратиться на повышение температуры воздуха.

"Если же будут обычные климатические условия, когда воздушные массы поступают с запада, с северо-запада, с юго-запада, тогда можно говорить о ранней весне", – заключил Вильфанд.

Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидается в Москве во вторник, 11 февраля. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет в пределах от 3 до 5 градусов мороза, по области – 2–7 градусов мороза.

Похолодание придет в Московский регион на православный праздник Сретение Господне 15 февраля. До конца второй декады месяца умеренный мороз сохранится.