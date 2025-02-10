Синоптик Позднякова: сретенские морозы ожидаются в Москве 15 февраля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Похолодание придет в Московский регион на православный праздник Сретение Господне, который отмечается 15 февраля. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

В текущем году в Москве не было традиционных морозов, на Рождество и Крещенье в столице наблюдалась оттепель, напомнила синоптик. Однако к субботе, 15 февраля, ночью температура опустится до минус 10–12 градусов, а днем – до минус 5–7. По словам Поздняковой, до конца второй декады месяца умеренный мороз сохранится.

"Зима решила восстановить морозный календарь", – указала синоптик.

Как отметила метеоролог, пик похолодания придется на 16 февраля.

В Москве в понедельник, 10 февраля, выпали снежные зерна – твердые осадки размером 0,5–3 миллиметра, которые появляются при отрицательной температуре воздуха – от минус 10 до 0 градусов. Они гораздо меньше снежной крупы, имеют меньшую интенсивность выпадения и оседают постепенно.

Синоптики предупредили, что в середине этой недели, с 10 по 16 февраля, ожидаются кратковременные заряды снега. До 3 сантиметров снега может выпасть 13 февраля. При этом метелей или сугробов не ожидается.

