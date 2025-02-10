Синоптик Тишковец: в Москве выпали снежные зерна размером 0,5–3 мм

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве выпали снежные зерна – твердые осадки размером 0,5–3 миллиметра, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, снежные зерна появляются при отрицательной температуре воздуха – от минус 10 до 0 градусов.

"Имеют вид мелких непрозрачных крупинок снежной структуры матово-белого цвета размером 0,5–3 миллиметра, напоминающих по виду манную крупу", – сказал Тишковец.

Он также добавил, что такие осадки являются моросящими и выпадают из слоистых и слоисто-кучевых облаков или из плотного тумана. Снежные зерна гораздо меньше снежной крупы, имеют меньшую интенсивность выпадения и оседают постепенно, пояснил синоптик.

"По своей сути снежные зерна представляют собой замерзший эквивалент жидкой мороси, которая также выпадает из слоистых облаков. Как правило, количество снежных зерен невелико и даже не полностью покрывает землю", – отметил эксперт.

Между тем показатель атмосферного давления в Москве в понедельник и вторник, 10 и 11 февраля, составит около 765–768 миллиметров ртутного столба. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник и вторник давление в Москве будет на 20–22 миллиметра выше нормы. В среду во второй половине дня оно начнет меняться, но все равно до конца недели будет высоким", – приводит ТАСС слова синоптика.

Как сообщил Вильфанд, в первые три дня осадков в столице не прогнозируется. Во второй половине недели давление на 5–7 миллиметров превысит норму. В среду, 12 февраля, ожидается приблизительно 760–762 миллиметра ртутного столба, в четверг, пятницу и субботу (13, 14 и 15 февраля) – 758–760 миллиметров.

Ранее синоптики предупредили, что в середине этой недели, с 10 по 16 февраля, ожидаются кратковременные заряды снега. До 3 сантиметров снега может выпасть 13 февраля. При этом метелей или сугробов не ожидается.