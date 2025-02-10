Облачная с прояснениями погода ожидает москвичей 10 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве и области в понедельник, 10 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем столбики термометров в столице покажут от минус 2 до минус 4 градусов, по области – от минус 2 до минус 7 градусов.

Ветер ожидается слабый. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили, что в середине этой недели, с 10 по 16 февраля, ожидаются кратковременные заряды снега. До 3 сантиметров снега может выпасть 13 февраля. При этом метелей или сугробов не ожидается.

