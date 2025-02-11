Облачная погода без осадков ожидается в Москве 11 февраля

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидается в столице во вторник, 11 февраля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 3 до 5 градусов мороза, по области – от 2 до 7 градусов мороза.

Северный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 8 градусов, а в Подмосковье – до минус 11 градусов.

Столбик термометра в ночное время суток может опуститься до минус 12 градусов на этой неделе в столице. Днем же в течение недели ожидается небольшое похолодание – от минус 2 до 5 градусов. При этом существенных осадков в городе не прогнозируется.

Похолодание придет в Московский регион на православный праздник Сретение Господне, который отмечается 15 февраля. До конца второй декады месяца умеренный мороз сохранится.