В Москве завершился второй этап благоустройства возле станции метро "Пыхтино"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили второй этап благоустройства возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

"Основной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, организация к ней удобных подходов и подъездов, адаптация пространств под запросы местных жителей", – рассказал он.

В границы работ были включены улица Авиаконструктора Петлякова, Проектируемые проезды № 7654 и 7653А.

В рамках работ специалисты убрали воздушные линии в кабельную канализацию, протяженность которой составляет 1,8 километра, а также проложили около 900 метров системы водостока.

Кроме того, было обновлено свыше 10 тысяч квадратных метров покрытия тротуаров, заменено 22,4 тысячи "квадратов" асфальта, нанесена новая разметка и установлено почти 320 дорожных знаков.

Вместе с тем около торгового центра "Солнцево парк" сделали скейт-парк.

"Смонтировали почти 80 современных фонарей, нерегулируемые переходы оснастили 36 опорами контрастного освещения, которые позволяют зебре и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток", – добавил Бирюков.

Ранее завершился первый этап благоустройства возле строящейся станции "Достоевская" Кольцевой линии метро. Специалисты расширили тротуары, улучшили систему освещения, обустроили остановочные павильоны и модернизировали дорожную инфраструктуру. Второй этап работ запланирован на 2025 год, в его рамках благоустроят Селезневскую улицу.

