Более 1 млн "квадратов" деловой инфраструктуры возвели в Москве в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1 миллиона квадратных метров деловой недвижимости построили в Москве в прошлом году. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"За прошлый год город и инвесторы возвели в столице 40 новых объектов административно-деловой инфраструктуры суммарной площадью более 1,2 миллиона квадратных метров. В их числе – 26 зданий совокупной площадью около 1,1 миллиона квадратных метров, построенных за счет внебюджетных средств", – подчеркнул он.

Новые деловые центры возвели в девяти столичных округах. В число самых крупных зданий вошли высотный комплекс в "Москва-Сити", бизнес-парк в "Сколкове", бизнес-центр ICity, а также многофункциональный центр "Ботаника". Лидером по числу офисных зданий стал Северный административный округ, где появилось шесть объектов, общая площадь которых составляет более 83,5 тысячи "квадратов".

В 2024 году административно-деловые здания возвели в 24 районах, где появилось около 30 тысяч рабочих мест.

По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в конце года инвесторы завершили работы на объектах в Беговом районе и Коммунарке.

Одним из них является комплекс STONE TOWERS площадью 70 тысяч квадратных метров. Он сделан как единый комплекс из двух зданий в 10 и 24 этажа. На первых двух этажах в одном корпусе и первых трех в другом сделали кафе, торговые точки и конференц-залы.

Кроме того, по итогам 2024 года за счет инвесторов в Москве были построены более 2,7 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости. Свыше 420 тысяч квадратных метров было отдано под социальные учреждения. Речь идет в том числе о 35 школах и детских садах, а также об 11 спортивных сооружениях.

