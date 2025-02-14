Собянин открыл летно-испытательный комплекс в "Рудневе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл летно-испытательный комплекс для беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке "Руднево". Там размещен Федеральный центр беспилотных авиационных систем ("ФЦ БАС").

Мэр отметил, что в центре производятся беспилотники от самых миниатюрных FPV до крупных вертолетных систем.

"И сегодня (14 февраля. – Прим. ред.) мы официально вводим летно-испытательный центр, самый крупный в нашей стране, который позволяет испытывать новые разработки и, конечно, обучать всех желающих операторов для управления дронами", – сказал мэр.

Градоначальник подчеркнул, что обучение затрагивает гражданское использование и нужды СВО. Столичное правительство вместе с Минобороны РФ разрабатывает программу обучения операторов БАС.

"Для нас, конечно, важно, чтобы на той продукции, которую мы поставляем в министерство обороны, ребята могли обучаться, понимать, какие есть технологические опции у этой техники, какие инновации, и эффективно использовать", – указал Собянин.

По его расчетам, в течение года планируется подготовить примерно 5 тысяч бойцов. Вместе с тем замминистра МО РФ Юнус-Бек Евкуров выразил благодарность властям Москвы за создание такого комплекса.

"Мы тот цикл подготовки, который есть в вооруженных силах, накладываем и на эту площадку", – рассказал он.

Евкуров отметил, что в комплексе находятся военнослужащие, которые прошли обучение и получили практический опыт в условиях боевых действий. В рамках программы БАС они пройдут дополнительное обучение на новых российских аппаратах.

Кроме того, площадка комплекса позволит подготовить большое количество специалистов и снизить нагрузку на учебные центры министерства по подготовке кадров, подчеркнул замминистра МО РФ.

Для строительства объекта был выделен участок площадью 11 гектаров, уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Сам комплекс суммарной площадью 17,6 тысячи "квадратов" включил в себя полетный ангар для проведения демонстрационных полетов и испытаний, соревнований, а также выставок с использованием БАС.

Еще специалисты оборудовали авиационно-тренажерный центр для размещения учебного центра и проведения оперативного обслуживания легких вертолетов, возвели административно-технический модуль с контрольно-диспетчерским пунктом службы управления воздушным движением, а также залом сборки, разборки и обслуживания БАС.

В конце января Владимир Путин поручил кардинально ускорить развитие отрасли беспилотников в России, указав, что у страны есть все необходимые ресурсы для развития данной отрасли.

Например, в прошлом году производство гражданских БПЛА выросло в 2,5 раза, напомнил президент. По целому ряду направлений в короткие сроки развернуто серийное производство конкурентной продукции. В связи с этим он поблагодарил создателей российских БПЛА за результаты и отметил их "боевой задор".