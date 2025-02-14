"Мой район. Новости": детская поликлиника № 12 заработала в Орехово-Борисове Южном

Обновленная детская поликлиника № 12 начала принимать посетителей в районе Орехово-Борисово Южное. В здании на Домодедовской улице все теперь соответствует новому московскому стандарту.

Помощь юным пациентам стала комфортнее и доступнее. Например, в поликлинике появились новые аппараты для КТ и рентген-исследований. Оснастили современным оборудованием и кабинеты узкопрофильных специалистов.



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