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Новости

14 февраля, 11:05

Город

"Мой район. Новости": детская поликлиника № 12 заработала в Орехово-Борисове Южном

"Мой район. Новости": детская поликлиника № 12 заработала в Орехово-Борисове Южном

"Мой район. Новости": поликлиника № 12 начала принимать посетителей на Домодедовской улице

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Обновленная детская поликлиника № 12 начала принимать посетителей в районе Орехово-Борисово Южное. В здании на Домодедовской улице все теперь соответствует новому московскому стандарту.

Помощь юным пациентам стала комфортнее и доступнее. Например, в поликлинике появились новые аппараты для КТ и рентген-исследований. Оснастили современным оборудованием и кабинеты узкопрофильных специалистов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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