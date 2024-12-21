Собянин: городская сеть позволила снизить смертность от инсультов на 15%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Благодаря городской инсультной сети смертность от этого нарушения кровоснабжения мозга снизилась на 15%, а показатель инвалидизации стал меньше на 35%, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Скорость передачи пациента в стационар напрямую влияет на шансы его спасения и восстановления, подчеркнул мэр. На данный момент в московскую инсультную сеть входят 13 многопрофильных стационаров. Это позволяет равномерно распределить их по территории города. При этом для помощи детям работает инсультный центр на базе Морозовской больницы.

Кроме того, эффективную маршрутизацию пациентов обеспечивает применение цифровых сервисов. Диспетчер скорой может оценить картину по всей Москве, что позволяет ему практически мгновенно выбрать ближайшую больницу со свободными ангиографическими операционными и нейрореанимационными койками.

Эти решение позволило внедрить в столице стандарт, в соответствии с которым экстренную операцию пациентам с инсультом начинают оказывать не позже, чем через 40 минут от момента поступления в стационар, подчеркнул Собянин.

Вместе с тем все больницы, которые входят в инсультную сеть, оснащены современным оборудованием, которое необходимо для диагностики и лечения инсультов. Так, за время, прошедшее с 2017 года, город предоставил в стационары свыше 200 МРТ, КТ и ангиографов.

Оборудование экспертного класса дает врачам возможность использовать высокотехнологичные методы диагностики. Так, при расшифровке снимков и определении очагов патологии медикам помогает искусственный интеллект.

Кроме того, в Москве применяются и новейшие методы лечения, в основном, малоинвазивные. По прошествии пяти последних лет число тромбоэкстракций (хирургического удаления тромбов через небольшой разрез) и количества процедур тромболизиса (медикаментозного растворения тромбов) в стационарах увеличилось в 3 и 2 раза соответственно.

При этом детские инсульты, хоть и являются редкостью, требуют особого лечения. В связи с этим некоторое время назад на базе Морозовской детской больницы специалисты разработали и запатентовали эффективный метод диагностики одной из причин инсульта у детей, адаптированный специально для младшего возраста. Процедура получила название Bubble Test ("пузырьковый тест").

Проведение теста может помочь пациентам с дефектом перегородки сердца, который не удается заметить при стандартном ультразвуковом исследовании. Метод помогает обнаружить малейшие отверстия между камерами сердца. При такой патологии пузыри перемещаются из одной камеры сердца в другую. В норме этого происходить не должно и подобная проблема связана с серьезным риском инсульта.

Важнейшим этапом лечения инсультов является комплексная реабилитация. Процент инвалидизации снижается, если начать ее как можно раньше. В таком случае ее возможно и вовсе избежать.

Пациенты, которые проходят лечение в Москве, приступают к реабилитации в первые 48 часов с момента поступления в стационар. Этот процесс становится совместной работой неврологов, реабилитологов, физиотерапевтов, логопедов, врачей восстановительной медицины, медицинских психологов и прочих специалистов.

На этом этапе лечения врачи используют высокотехнологичное медицинское оборудование. Речь идет об инновационных технологиях, которые действуют по принципу биологической обратной связи, и виртуальной реальности.

После выписки пациенты, которые пострадали от инсульта, становятся участниками программы проактивного диспансерного наблюдения. В ходе ее реализации помощник врача следит, чтобы пациент вовремя проходил обследования. Врач наблюдает за динамикой и состоянием пациента, корректируя лечение. При этом сам пациент должен вносить данные о своем самочувствии в электронную медкарту, заполняя специальную анкету самоконтроля.

Кроме того, родственники человека, который столкнулся с инсультом, могут получить навыки профессионального ухода. Так, каждый москвич может пройти бесплатное обучение в социальном проекте "Школа родственного ухода". Занятия, которые проводятся в его рамках, ведут специалисты по долговременному уходу, тренеры, преподаватели и психологи. Они рассказывают всем желающим, как необходимо заботиться о маломобильных родных.

На занятиях также можно узнать, как организовать комфортное и безопасное пространство для людей с особенностями здоровья. Вместе с тем родным пострадавших от инсульта объясняют, как сохранить гармонию в семейных отношениях и не столкнуться с эмоциональным выгоранием.

Обучение проводится как в онлайн, так и в офлайн-форматах. Ученикам предоставляется возможность просматривать лекции и учебные материалы в любое удобное время, после чего отрабатывать полученные навыки и задавать интересующие вопросы в рамках практических занятий.

Вместе с тем москвичи, перенесшие инсульт, получают бесплатные лекарства, с помощью которых можно снизить риск повторной сосудистой катастрофы. Речь идет о дезагрегантах, которые препятствуют образованию тромбов в сосудах, а также разжижающих кровь антикоагулянтах и препаратах, необходимых для снижения уровня холестерина в крови.

Несмотря на достигнутые успехи, развитие инсультной сети ведется постоянно, подчеркнул мэр. Город закупает и обновляет оборудование, изучает новые подходы и препараты, помогает медикам совершенствовать свои навыки, а пациентам – внимательнее следить за здоровьем.

Ранее, в Международный день инвалидов, Владимир Путин и Сергей Собянин посетили НПЦ медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой. Это место является ведущим учреждением Москвы по вопросам комплексной реабилитации, куда чаще всего обращаются за помощью москвичи с тяжелыми нарушениями функции движения.

Для каждого из них врачи разрабатывают индивидуальную программу, которая сочетает технологии медицинской и социальной реабилитаций, а также психолого-педагогическую и логопедическую коррекцию.