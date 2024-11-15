Собянин: Москва увеличила число спасенных пациентов с инфарктом более чем вдвое

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москве удалось более чем в два раза увеличить число спасенных пациентов с инфарктами при помощи четкой маршрутизации, профессиональных врачей и современных технологий. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

Мэр отметил, что городские власти начали работу по обеспечению москвичей своевременной и качественной помощью при инфарктах более десяти лет назад.

"Важнейшим шагом в решении этой задачи стало формирование единой инфарктной сети на базе многопрофильных стационаров, равномерно расположенных на территории города. Это позволило организовать эффективную систему маршрутизации пациентов. Диспетчерам скорой помощи в режиме онлайн доступна информация о наличии операционных и коек кардиореанимации в стационарах", – поделился Собянин.

Так, бригада скорой помощи привозит человека с инфарктом в ближайший стационар, где ему точно окажут своевременную помощь. Если еще в 2010 году от момента прибытия бригады к пациенту до срочной операции могло пройти несколько часов, то сейчас – не более 40 минут.

Собянин подчеркнул, что в столице прошло несколько волн обеспечения больниц необходимым медицинским оборудованием – только с 2022 года город закупил более 5 тысяч приборов для исследований сердца и сосудов. Сейчас же в Москве в целом действует единый стандарт оснащения кардиологической службы, гарантирующий равные условия оказания помощи больным.

"Ситуация, когда в одной больнице пациенту с инфарктом предоставят современное лечение, а в другой будут лечить по старинке из-за отсутствия необходимой техники – в Москве полностью исключена", – добавил мэр.

С помощью современного оборудования врачам удается использовать максимально эффективные и безопасные методы лечения. Например, во многих случаях удается избежать открытые операции на сердце – более 90% пациентам с крупноочаговым инфарктом назначают первичную ангиопластику и стентирование сосудов.

Важную роль в инфарктной сети играют и специализированные шок-центры, куда доставляют людей с обширным острым инфарктом миокарда.

"Самую большую угрозу для них представляет кардиогенный шок, когда поврежденное сердце плохо обеспечивает жизненно важные органы кровью, а значит, и кислородом. Шок-центры оснащены самым современным оборудованием, включая аппараты механической поддержки кровообращения", – заметил мэр.

Помимо этого, сейчас в Москве существует специальная программа обеспечения бесплатными лекарствами горожан с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний или же перенесших инфаркт или инсульт. Также большое внимание власти уделяют профилактике инфарктов с помощью раннего определения риска возникновения и развития болезней сердца или сосудов.

"В помощь врачам работают и многие технологии искусственного интеллекта. Например, умные алгоритмы ИИ используются для автоматической расшифровки ЭКГ, что позволяет точнее выявлять сердечные и сосудистые патологии и сокращает время постановки диагноза до нескольких минут", – рассказал Собянин.

Многим пациентам целесообразно провести плановую операцию на сердце или сосудах, которая позволит не допустить катастрофы. Количество подобных плановых высокотехнологичных операций в столице постоянно увеличивается.

Также регулярное повышение квалификации в области профилактики и лечения сосудистых катастроф проходят столичные врачи-терапевты и кардиологи. Например, в прошлом месяце для них была запущена новая программа по практическим аспектам работы с пациентами с кардиологическими заболеваниями.

Ранее врачи сосудистого шок-центра ГКБ имени Вересаева спасли пациента с острым инфарктом миокарда и кардиогенным шоком. Пациент потерял сознание в спортзале во время интенсивной тренировки, находящиеся рядом посетители сразу же вызвали ему скорую помощь. Бригада медиков диагностировала клиническую смерть, однако на ЭКГ фиксировалась хаотичная активность сердца.

Пострадавшего перевели на аппарат для искусственной вентиляции легких, восстановили кровоток по одной из артерий и нормализовали работу органа. Оказалось, что к тромбозу привела атеросклеротическая бляшка.

