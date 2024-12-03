Собянин доложил Путину о развитии службы реабилитации для людей с инвалидностью

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Владимир Путин и Сергей Собянин в Международный день инвалидов посетили НПЦ медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой, передает телеграм-канал мэра Москвы. Отмечается, что глава государства ознакомился с работой городской реабилитационной службы.

"В Москве создана единая система поддержки людей с инвалидностью, вклю­чающая полный комплекс услуг медицинской, социальной и профессиональной реабилитации", – отметил мэр.

По его словам, НПЦ медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой является ведущим учреждением Москвы по вопросам комплексной реабилитации, куда чаще всего обращаются за помощью москвичи с тяжелыми нарушениями функции движения.

Так, для каждого пациента центра врачи разрабатывают индивидуальную программу, которая сочетает технологии медицинской и социальной реабилитаций, а также психолого-педагогическую и логопедическую коррекцию.

Кроме того, в учреждении активно используются российские высокотехнологичные разработки, включая цифровые, робот-ассистивные технологии, роботизированное оборудование, тренажеры с биологической обратной связью и VR-технологии.

"Среди них есть уникальная разработка инженеров Центра авиакосмической медицины – имитатор подошвенной опорной нагрузки "Корвит". "Космические ботинки" заново учат ходить людей после инсульта, а детям с ДЦП тренажер помогает сформировать этот навык с нуля", – рассказал мэр.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве на данный момент проживают 943 тысячи людей с инвалидностью. В городе работают 18 реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров, а во всех округах – бригады мобильной службы реабилитации. Мэр отметил, что свыше 90% социально значимых объектов города полностью или частично приспособлены для маломобильных граждан.