Многофункциональное пространство по программе КРТ появится в Коммунарке

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Современное многофункциональное пространство возведут на участке площадью 3,13 гектара в Коммунарке в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Участок расположен между улицами Эдварда Грига и Липовый Парк, неподалеку от станции метро "Потапово" и автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Там планируется возвести спортивный кластер, включая центр экстремальных видов спорта и спортплощадку, а также другие объекты общественно-делового назначения.

"Инвестиции в развитие площадки составят 7,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 169,14 миллиона рублей. В итоге город получит свыше 270 рабочих мест", – добавил Ефимов.

Площадь застройки составит 40,6 тысячи "квадратов". Кроме того, специалисты возведут там медцентр и паркинг на 550 автомобилей, отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.



Ранее в столице запланировали реорганизовать два участка в Пресненском районе. 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости появятся по программе КРТ. Оба участка расположены неподалеку от станции Тестовская МЦД-1, а также Третьего транспортного кольца.

