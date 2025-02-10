Почти 3 млн "квадратов" недвижимости появятся на юге Москвы по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Операторы программы комплексного развития территорий (КРТ) и инвесторы приступили к реализации восьми проектов на территории Южного административного округа Москвы в 2024 году, рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь этих объектов превышает 90 гектаров. Участки для редевелопмента были выбраны на неэффективно используемых площадках, а также в бывших промзонах Котляково, Коломенское и Павелецкая. Планируется, что в течение нескольких ближайших лет там возведут жилые дома и объекты общественно-делового назначения, обустроив при этом комфортные пространства для отдыха. По завершении работ в столице будут созданы 50,6 тысячи рабочих мест.

В соответствии с планами, строительство будет проводиться в районах Бирюлево Восточное, Даниловском, Донском, Нагатино-Садовники и Царицыно. При этом в рамках реализации восьми проектов КРТ на юге города появится 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Для сбалансированного развития жилых кварталов будет создана и необходимая инфраструктура. В соответствии с планом, на этих участках будут открыты школы и детские сады, которые суммарно смогут ходить 4,8 тысячи учеников и воспитанников, а также колледж.

"Кроме того, здесь построят два физкультурно-оздоровительных комплекса и гостиницу. Общая площадь объектов общественно-делового назначения превысит 1,5 миллиона квадратных метров. Участки озеленят, благоустроят, на придомовой территории появятся детские площадки и места для спорта на открытом воздухе, деловые пространства обеспечат новыми пешеходными бульварами и тротуарами", – обратил внимание министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Вместе с тем в Донском районе один из участков будет реорганизован по инициативе правообладателей земли и объектов недвижимости. На участке будут созданы общественно-деловое пространство, площадь которого составит более 444,2 тысячи квадратных метров. Там планируется предусмотреть культурно-развлекательные и спортивные центры, а также открыть магазины, кафе, рестораны, отделения банков и прочие объекты. Кроме того, специалисты реконструируют дисконт-центр, площадь которого превышает 76,6 тысячи квадратных метров, сохранив при этом часть текущей застройки.

Помимо этого, по программе КРТ будут реорганизованы два участка в Пресненском районе Москвы. Всего планируется построить 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Речь идет о двух участках общей площадью 2,43 гектара, которые находятся по адресу Шмитовский проезд, владения 32, 32А. Они расположены неподалеку от станции Тестовская МЦД-1, а также Третьего транспортного кольца.