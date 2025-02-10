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10 февраля, 22:30

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"Мой район. Новости": строительство нового комплекса онкобольницы завершается в Сколкове

"Мой район. Новости": строительство нового комплекса онкобольницы завершается в Сколкове

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В Сколкове завершается строительство нового комплекса онкологической больницы № 62. В здании появятся лаборатории и оснащенные современной техникой операционные. Пациентам будут оказывать все виды онкопомощи в одном месте.

Новый комплекс будет включать в себя два корпуса: амбулаторно-стационарный и операционно-реанимационный. Их соединят комфортным переходом. Для лечения пациентов врачи смогут использовать современные МРТ, КТ и рентген-аппараты, а также 3D-технологии.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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