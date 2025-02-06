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Новости

06 февраля, 08:45

Новости

Сергей Собянин: Москва развивает цифровые сервисы в сфере культуры

Сергей Собянин: Москва развивает цифровые сервисы в сфере культуры

Новости часа: дорога от улицы Дальней до Промышленной открылась в ТиНАО

Новости часа: в ТиНАО появилось порядка 4,5 км новых дорог

Новости часа: в Троицке открылась новая дорога от улицы Дальней до Промышленной

Новости часа: мэр Москвы сообщил об открытии новой дороги в южной части Троицка

Новости часа: мэр Москвы сообщил об открытии новой дороги в южной части Троицка

Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Троицке

Новости часа: Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Троицке

Новости часа: мэр Москвы сообщил об открытии новой дороги в южной части Троицка

В столице активно развиваются цифровые сервисы в сфере культуры. Теперь жители города могут посещать все городские библиотеки с единым билетом, а книги заказывать через книгоматы в парках. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Портал "Узнай Москву" с дополненной реальностью воссоздает утраченные архитектурные объекты. Система "Мосбилет" позволяет покупать билеты в музеи и театры, оплачивать катки и бассейны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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