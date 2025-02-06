06 февраля, 08:45Новости
Сергей Собянин: Москва развивает цифровые сервисы в сфере культуры
В столице активно развиваются цифровые сервисы в сфере культуры. Теперь жители города могут посещать все городские библиотеки с единым билетом, а книги заказывать через книгоматы в парках. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Портал "Узнай Москву" с дополненной реальностью воссоздает утраченные архитектурные объекты. Система "Мосбилет" позволяет покупать билеты в музеи и театры, оплачивать катки и бассейны.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.