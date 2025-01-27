Проект "Музыка в метро" начал свой седьмой сезон. За девять лет он стал частью столичной подземки. На переходах между станциями и в залах метро прошло более 450 тысяч концертов.

В отборе седьмого сезона приняли участие более 400 музыкальных коллективов, которые будут создавать настроение москвичам. Музыканты исполняют популярные композиции в разных жанрах, от классики до рок-н-ролла, а их выступления проходят на 40 площадках метро.

Узнать расписание концертов можно на официальном сайте проекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.