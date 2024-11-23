Новые выделенные полосы появились в трех районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые выделенные полосы заработали в столичных районах Покровское-Стрешнево, Бибирево и Царицыно. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Их общая протяженность чуть более 1 километра. Они сокращают время в пути для пассажиров городского транспорта в два–четыре раза, а также снижают аварийность в среднем на 25%", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, новые полосы ввели на 10 маршрутах городского транспорта, которыми в будние дни пользуются свыше 74 тысяч раз. Теперь электробусы, которые курсируют по маршруту №356, будут проезжать участок Волоколамского шоссе в два раза быстрее. Автобусы, которые следуют по маршруту №290, после улицы Корнейчука начнут заезжать сразу на улицу Плещеева.

Как подчеркнуло транспортное ведомство, всего с начала года в Москве заработала 31 выделенная полоса общей протяженностью более 28,5 километра. Они охватывают свыше 200 маршрутов.

Ранее выделенные полосы открылись в Тверском, Пресненском, Нижегородском и Филимоновском районах, а также в Северном Тушине и Коммунарке. Они охватывают более 70 городских и областных маршрутов, по которым совершаются свыше 290 тысяч поездок в рабочий день.

