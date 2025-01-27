В московском метро обновили правила пользования

В столице вступили в силу новые правила пользования метрополитеном, направленные на повышение качества обслуживания пассажиров. Теперь слушать музыку и смотреть фильмы можно только в наушниках. Запрещено перемещаться по станциям и переходам на велосипедах, самокатах и роликах. Эти средства передвижения должны быть в чехлах во время поездки, чтобы обеспечить чистоту и предотвратить загрязнение одежды пассажиров.

Всего изменения внесены более чем в 30 пунктов. Расширены списки средств индивидуальной мобильности, уточнены требования по их транспортировке.

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