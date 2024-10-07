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07 октября, 17:36

Транспорт

Количество поездов со сквозным проходом в метро Москвы достигло 400

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столичном метро уже 400 поездов оснащены сквозным проходом между вагонами, что позволяет пассажирам быстрее перемещаться по составу и экономить время при выходе на станции, сообщил Дептранс в своем телеграм-канале.

Первый поезд со сквозным проходом появился в московском метро 10 лет назад. Это была модификация состава серии "Ока".

На Таганско-Краснопресненской линии все поезда оснащены сквозным проходом. Раньше здесь не хватало мест для пассажиров, но теперь проблема решена благодаря обновлению парка, подчеркнули в ведомстве.

В новой версии состава "Ока" ширина проходов в поездах составляет около 1 000 миллиметров. В поездах "Москва" тот же показатель увеличен до 1 020 миллиметров, а в "Москва-2020" и "Москва-2024" – до 1 600 миллиметров.

"Совместно с российским производителем продолжаем внедрять самые современные технические решения в подвижной состав метро, чтобы поездки становились еще комфортнее и безопаснее", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Между тем станцией метро "Потапово" воспользовались более 400 тысяч пассажиров. По словам Сергея Собянина, открытие станции позволило улучшить транспортную доступность Коммунарки и Южного Бутова. Жители этих районов получили возможность сокращать длительность пути на 40 минут ежедневно.

Интервалы движения на участке красной ветки сократились после открытия станции "Потапово"

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