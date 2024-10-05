05 октября, 15:28Мэр Москвы
Собянин: станцией метро "Потапово" воспользовались более 400 тыс пассажиров
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Станцией "Потапово", которая месяц назад открылась на Сокольнической линии метро, воспользовались более 400 тысяч пассажиров, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
По словам мэра, открытие станции позволило улучшить транспортную доступность Коммунарки и Южного Бутова. Жители этих районов получили возможность сокращать длительность пути на 40 минут ежедневно.
Вместе с тем станция "Потапово" послужила разгрузке "Новомосковской" на 30%.
Кроме того, открытие "Потапово" позволило обеспечить город 200 рабочими местами. Данную станцию построили менее чем за три года. Работы начались в 2021 году, а 5 сентября 2024-го по ней уже проехали поезда. При ее возведении строители применили новую технологию.
Открытие станции метро "Потапово" сократило время в пути для жителей Коммунарки