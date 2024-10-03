Собянин рассказал, как единый диспетчерский центр улучшает работу метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2024 году единый диспетчерский центр (ЕДЦ) столичного метрополитена отмечает пятилетие. В связи с этим Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, как его сотрудники улучшают работу метро.

По словам мэра, 300 специалистов ЕДЦ обеспечивают безопасную и бесперебойную работу не только подземки, но такого городского рельсового транспорта, как трамваи, МЦД и МЦК.

Благодаря им график поездов соблюдается на 99,99%, а интервал движения на основных линиях в час пик составляет всего 90 секунд. При этом каждый год работа ЕДЦ помогает пассажирам экономить больше 100 часов в дороге. Кроме того, сотрудники центра решили свыше 3,7 тысячи инцидентов.

"Скорость реагирования на них в метро с момента открытия центра увеличилась в 2,5 раза", – подчеркнул Собянин.

ЕДЦ также объединил в одном здании большинство основных служб метро, благодаря чему сотрудники могут быстрее обмениваться информацией и принимать решения. Градоначальник уточнил, что любое изменение в работе транспорта фиксируется и сразу обрабатывается. При этом в случае необходимости специалисты могут за несколько секунд вывести важную информацию на все медиаэкраны поездов.

Помимо этого, в центре работает служба электроснабжения, сотрудники которой подают напряжение на участки пути и контролируют работу энергетических систем во всем метрополитене. Эскалаторная служба, в свою очередь, заботится о быстром и безопасном спуске и подъеме пассажиров, а электромеханическая – контролирует комфортность температуры на станциях и работу вентиляционных шахт.

Еще сотрудники единого диспетчерского центра одним нажатием кнопки они могут заставить любой поезд замереть среди тоннеля. Чтобы закрыть целую станцию, им хватит всего пяти минут.