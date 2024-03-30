Собянин рассказал о работе единого диспетчерского центра московского метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Безопасную и бесперебойную работу столичного метро обеспечивает Единый диспетчерский центр, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, открыли его в 2019 году, объединив в одном здании большинство служб метрополитена. Среди них служба движения, где следят за соблюдением графика поездов. Как подчеркнул мэр, он рассчитан с точностью до секунды и выполняется на 99,9%.



Также в Центре работает служба электроснабжения, сотрудники которой подают напряжение на участки пути и контролируют работу энергетических систем во всем метрополитене.



Эскалаторная служба заботятся о быстром и безопасном спуске и подъеме пассажиров, а электромеханическая – контролирует комфортность температуры на станциях и работу вентиляционных шахт.



Собянин отметил, что за каждую линию метро отвечает так называемый диспетчерский круг. Сотрудники могут мгновенно обмениваться информацией и принимать решения.



При этом цифровые технологии позволяют специалистам ЕДЦ наблюдать за работой всего метро в целом, добавил мэр. По его словам, они видят, где находится конкретный поезд и сколько людей на станции, как функционируют светофоры и эскалаторы.



"Благодаря сотрудникам Единого диспетчерского центра Московский метрополитен становится еще более надежным и удобным для пассажиров", – заключил Собянин.

В конце прошлого года Единый диспетчерский центр столичного метро (ЕДЦ), являющийся одним из современных в мире, отметил четырехлетие. Он круглосуточно управляет всем рельсовым транспортом Москвы: метро, трамваями, МЦК и МЦД.

Контроль за графиком движения поездов по линиям метро осуществляют именно диспетчеры центра. Любые изменения мгновенно фиксируются и обрабатываются специалистами. Благодаря работе центра скорость реагирования на происшествия в метро увеличилась в 2,5 раза, на МЦД – в 3,5 раза.

Помимо этого, сотрудники ЕДЦ имеют доступ к медиаэкранам в поездах. В случае необходимости они начинают трансляцию важной информации. Собянин обратил внимание, что центр позволяет экономить более 100 часов времени пассажиров ежегодно.