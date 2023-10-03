Собянин: ЕДЦ метро – самый современный диспетчерский центр в мире

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Единый диспетчерский центр столичного метро (ЕДЦ), являющийся одним из современных в мире, отмечает четырехлетие. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Он круглосуточно управляет всем рельсовым транспортом Москвы: метро, трамваями, МЦК и МЦД. Это самый современный диспетчерский центр в мире", – сообщил мэр.

Контроль за графиком движения поездов по линиям метро осуществляют именно диспетчеры центра. Любые изменения мгновенно фиксируются и обрабатываются специалистами. Благодаря работе центра скорость реагирования на происшествия в метро увеличилась в 2,5 раза, на МЦД – в 3,5 раза.

Помимо этого, сотрудники ЕДЦ имеют доступ к медиаэкранам в поездах. В случае необходимости они начинают трансляцию важной информации.

Собянин обратил внимание, что центр позволяет экономить более 100 часов времени пассажиров ежегодно.

До этого мэр сообщил, что до конца года в городе приведут в порядок территории 11 станций МЦД. Комплекс работ по благоустройству, помимо прочего, включает озеленение территорий, установку опор освещения, обновление тротуаров. Общая площадь работ составит более 114 гектаров.

