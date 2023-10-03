Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 15:56

Мэр Москвы

Собянин: ЕДЦ метро – самый современный диспетчерский центр в мире

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Единый диспетчерский центр столичного метро (ЕДЦ), являющийся одним из современных в мире, отмечает четырехлетие. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Он круглосуточно управляет всем рельсовым транспортом Москвы: метро, трамваями, МЦК и МЦД. Это самый современный диспетчерский центр в мире", – сообщил мэр.

Контроль за графиком движения поездов по линиям метро осуществляют именно диспетчеры центра. Любые изменения мгновенно фиксируются и обрабатываются специалистами. Благодаря работе центра скорость реагирования на происшествия в метро увеличилась в 2,5 раза, на МЦД – в 3,5 раза.

Помимо этого, сотрудники ЕДЦ имеют доступ к медиаэкранам в поездах. В случае необходимости они начинают трансляцию важной информации.

Собянин обратил внимание, что центр позволяет экономить более 100 часов времени пассажиров ежегодно.

До этого мэр сообщил, что до конца года в городе приведут в порядок территории 11 станций МЦД. Комплекс работ по благоустройству, помимо прочего, включает озеленение территорий, установку опор освещения, обновление тротуаров. Общая площадь работ составит более 114 гектаров.

Читайте также

мэр Москвытранспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика