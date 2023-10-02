Собянин: к концу года благоустроим территории возле 11 станций МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Территории около 11 станций МЦД благоустроят в Москве к концу 2023 года. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, возле большинства из них основные работы закончены. Специалисты убрали под землю воздушные линии, обновили тротуары и проезжую часть, установили современные фонари и проложили дополнительные водосточные сети.

Мэр подчеркнул, что на данный момент подключаются светофоры, остановки с зарядными слотами и освещение. Скоро будут высажены деревья.

Отмечается, что особое внимание уделяется созданию комфортной и доступной среды, в том числе для маломобильных пассажиров, родителей с колясками, путешественников с багажом и пожилых людей.



Так, будут благоустроены территории рядом со станциями Переделкино, Кокошкино, Минская, Очаково, Внуково, Крекшино, Минская, Поклонная, Санино (МЦД-4), Марьина Роща, Трикотажная (МЦД-2) и Зеленоград – Крюково (МЦД-3), уточнили на портале мэра и правительства Москвы.

Общая площадь работ составит более 114 гектаров. Комплексное благоустройство территорий уже закончено у станции Марьина Роща МЦД-2. От жилых кварталов там создали пешеходные маршруты до железнодорожных перронов и до одноименной станции БКЛ, сказано в сообщении.

Кроме того, основные работы закончены и возле станций МЦД-4 Санино, Очаково, Крекшино, Внуково, Поклонная, Кокошкино, Минская, Переделкино и Трикотажная (МЦД-2). Там специалисты обновили покрытия тротуаров и проезжей части, установили современные фонари и остановочные павильоны и проложили дополнительную систему водостока, чтобы предотвратить подтопления.

Отмечается, что также благоустроили пешеходную дорогу между улицами Запрудной и 1-й Железнодорожной, которые прилегают к станции Крекшино. Там обновили лестницы, укрепили подпорные стенки зеленых склонов и установили урны и лавочки.

Зона отдыха создана в сквере на улице Марии Поливановой около станции Очаково. В рамках работ там обустроили восемь детских и одну спортивную площадку. В свою очередь, около Минской улицы между одноименной улицей, Поклонной и путями железной дороги завершается создание прогулочного пространства с экотропами из террасной доски. Там установили лавочки, современные фонари и урны.

Добавляется, что на месте гаражей, которые были на Поклонной улице, появилась зона отдыха. Новую голубятню установили рядом с домом 15а. В сквере на улице 1812 года разбили цветники в виде альпийских горок и разместили парковые качели.

Рядом со станцией Внуково находится старое футбольное поле, его приведут в порядок, обустроят вокруг него беговую дорожку, сделают ограждение. Около станции Трикотажная МЦД-2 благоустроили территории, которые прилегают к храму Преподобного Сергия Радонежского в Тушине и к храму Преображения Господня. Здесь обновили тротуары, появилось новое уличное освещение, парковки с местами для инвалидов.

Кроме того, пространство для отдыха создали на пересечении Трикотажного проезда и улицы Василия Петушкова. Теперь здесь удобные дорожки, фонари, лавочки и качели. Рядом весной разобьют большой цветник в форме надписи "Южное Тушино".

На сайте подчеркнули, что комфортное общественное пространство сделают у выхода из северного вестибюля станции Кокошкино. Уже организованы новые парковка, велопарковки и точки велопроката.

Уточняется, что первый этап благоустройства территории у станции Зеленоград – Крюково МЦД-3 завершился в этом году. Работы прошли на Крюковской площади, улицах Панфилова и Советской, в Проектируемых проездах № 3 и № 898. В 2024 году в рамках второго этапа обновят улицы Новокрюковскую и Ленина.

Специалисты создали новые разворотно-отстойные площадки. Они появились у станций Кокошкино, Крекшино, Переделкино (МЦД-4) и Зеленоград – Крюково (МЦД-3). В непосредственной близости от их выходов разместили остановочные павильоны.

Ранее Собянин подвел итоги проектов по благоустройству в центре Москвы. Так, несколько лет назад специалисты обновили центральную часть Цветного бульвара. В 2023 году там, в частности, навели порядок около входа на станцию метро и перед Цирком Никулина, старый асфальт заменили на гранитную плитку крупного формата.

До этого мэр рассказал, что в Москве к финалу подошел основной этап благоустройства территорий возле Марьинских прудов-регуляторов. В рамках работ специалисты привели в порядок все 16 водоемов, а также отремонтировали 15 пешеходных мостов через них. Рядом установили одну площадку для выгула собак.

"Мой район. Навигатор": благоустройство завершилось у станции "Нагатинский Затон" в Москве