Собянин: завершили основные работы по благоустройству прудов в Марьине

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве завершился основной этап благоустройства территорий возле Марьинских прудов-регуляторов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"По сути, создали новые комфортные общественные пространства, где люди любого возраста могут гулять, отдыхать и заниматься спортом", – написал мэр.

Так, в рамках работ специалисты привели в порядок все 16 водоемов, отремонтировали 15 пешеходных мостов через них. Поблизости оборудовали одну площадку для выгула собак, а также 26 детских и спортивных площадок.

Также на прилегающих территориях улучшили уличное освещение, воздушные провода убрали под землю, тротуары расширили, установили пандусы для маломобильных граждан и лавочки, разбили газоны и цветники.

В ближайшее время там планируется установить беседки, а к концу осени – высадить деревья и кустарники.

Ранее в Москве завершилось благоустройство территории в районе станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро. Работы прошли на участке Коломенской улицы, в том числе на набережной Нагатинского затона, а также в Проектируемом проезде № 183.

