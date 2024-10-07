"Аэроэкспрессы" в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала 12 и 13 октября

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"Аэроэкспрессы" в аэропорт Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала и прибывать на него 12 и 13 октября в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Все поезда "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево будут следовать с Савеловского вокзала с остановкой на станции Окружная. Конечной остановкой при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал.

Добраться в аэропорт Шереметьево можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Автобус № 1195 курсирует каждые 10 минут до терминалов В и С. Автобус № 1195D отправляется каждые 15 минут до терминала D. Время в пути составляет около 20 минут по платной трассе М-11.

Также в центре Москвы в районе реки Яузы будет изменена схема движения для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения на время работ по благоустройству. Изменения позволят повысить пропускную способность Устьинского проезда и Яузского бульвара для личного и городского видов транспорта.